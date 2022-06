Accueil » Actualités » From Software : Un jeu non-annoncé en phase finale de développement et Hidetaka Miyazaki déjà sur un nouveau projet

Alors qu’Elden Ring vient de sortir, les yeux se tournent vers les jeux encore non annoncés de From Software, dont nous connaissons déjà l’existence puisqu’en 2018 le président du studio Hidetaka Miyazaki avait confirmé le développement en cours de deux jeux, l’un d’entre eux étant Elden Ring. Mais qu’en est il de l’autre ? Le retour d’Armored Core est sur toutes les lèvres, et Miyazaki apporte quelque éléments de réponse à ce sujet, en plus de parler de son prochain projet.

Le prochain Armored Core bientôt dévoilé

C’est dans une interview pour 4Gamers qu’on en apprend un peu plus sur ce qui se trame dans les coulisses de From Software. Notamment un jeu encore non-annoncé en phase finale de développement.

Lorsqu’il est demandé au directeur du studio si le développement de l’autre jeu mystère suit son cours, sa réponse est aussi courte que limpide : « Oui. Le développement est également en phase finale ».

Rien de plus, mais forcément, on imagine qu’il s’agit là du prochain Armored Core, dont les images avaient fuité il y a de cela quelques mois. Etant donné que les images semblaient montrer un projet assez avancé, on peut déduire que c’est de celui-ci dont parle Miyazaki.

Hidetaka Miyazaki se confie sur le futur du studio

Nous ne devrions pas tarder à avoir plus d’informations concernant le titre. Mais Hidetaka Miyazaki ne s’arrête pas là. Quand on lui demande de quoi sera fait l’après Elden Ring, il répond :

« Je travaille déjà sur mon prochain titre en tant que réalisateur, donc j’aimerais éviter de trop en dévoiler… A moyen-long terme, j’aimerais travailler sur un fantasme plus abstrait que d’autre choses que nous avons fait dans le passé. »

Le réalisateur confirme donc travailler actuellement sur son prochain titre, et étant habitué de la communication made in From Software, on prendra notre mal en patience avant d’en savoir plus. Enfin, lorsque Miyazaki est interrogé sur l’état actuel du studio et le suivi d’Elden Ring :

« Tout d’abord, nous allons continuer à publier des mises à jour pour Elden Ring. De plus, comme je l’ai déjà mentionné, nous développons plusieurs titres fait par des réalisateurs autres que moi-même en plus du titre que je dirige, mais nous n’en sommes pas encore au stade où je peux partager des détails pour le moment. Mes excuses, mais s’il vous plaît, donnez-nous un peu plus de temps »

Elden Ring n’a donc pas encore terminé sa course, et il y’a apparemment beaucoup de choses prévues chez From Software sur le court comme le long terme.