Un nouveau jeu Armored Core semble être en préparation chez From Software

From Software est aujourd’hui attendu au tournant autour de la sortie d’Elden Ring, mais le studio n’est pas uniquement connu que pour la série des Souls et consorts. Les fans de mecha s’en souviennent, Armored Core a été une licence importante dans les années 2000, mais depuis quelques années, la série n’a plus refait parler d’elle. Il y a maintenant quatre ans, on apprenait pourtant que From Software recrutait des artistes pour un projet centré sur des méchas, mais depuis, plus rien. Aujourd’hui, des nombreux détails fuitent à propos d’un tout nouvel épisode.

Une sorte de reboot plus orienté Souls ?

C’est sur ResetEra que l’on apprend tout cela, avec un utilisateur qui indique avoir participé à un sondage à propos du nouveau jeu, avec des screenshots à l’appui. S’il ne voulait pas partager ces images sans compromettre son anonymat (étant donné qu’un watermark est présent sur chacune d’elles), les images sont apparues sur ResetEra et il a pu capturer le texte de la présentation du jeu, qu’on vous laisse voir directement sur son post.

Il indique alors avoir été en mesure d’assister à deux vidéos de gameplay de 30 secondes, avec un combat de boss et une autre phase d’exploration dans une zone enneigée.

L’action prendrait place sur la planète Bashtar, et le gameplay offrirait une sorte de sentiment d’urgence, avec des combats exigeants, autrement dit la marque de fabrique du studio. On nous parle alors d’une mobilité qui offrirait beaucoup d’opportunités pour se mouvoir sur la map, sans que l’on sache vraiment si l’on parle d’un monde ouvert ou non. Il déclare aussi qu’il est possible que de la coopération soit présente.

Selon le sondage auquel il a participé, le titre définitif ne serait pas encore statué. Le jeu pourrait alors s’appeler Armored Core, tout simplement, ou Armored Core 6 (ou VI), voire ne pas du tout faire mention d’Armored Core.

Si cela est véridique, on en saura probablement plus durant les prochains mois, avec un peu de chance.