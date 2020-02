France Culture va nous proposer une série de 4 épisodes autour de notre média favori. Après Arte avec sa websérie de 10 épisodes « Made In France » c’est au tour de France Culture de proposer au grand public par le biais de vidéo mais aussi de podcasts.

Mieux comprendre ce qu’est le jeu vidéo

Le but de France Culture est ici de démystifier quelques préjugés liés au jeu vidéo que l’on connait tous : isolement social, mauvais résultats scolaires, tuerie de masse, … L’approche sera ici centrée sur quatre points bien précis et tenteront de montrer l’essort de nouveaux métiers, de nouvelles approches qu’à apporter ce média qui commence enfin à être pris au sérieux. C’est Antoine Tricot, joueur et documentariste à France Culture, qui mène l’enquête et partage son expérience sur ce monde des jeux vidéo.

« Je suis né dans les années 1980. J’ai grandi avec la Game boy, la Nintendo 64, la Playstation 2 et les jeux sur ordinateur. Comme mes lectures, mes visites au musée, les films et les pièces de théâtre que j’ai vues, les jeux m’ont formé. Pour moi et des millions d’autres joueurs et joueuses, le jeu vidéo fait partie de la vie. »

C’est à partir d’aujourd’hui 3 février et ce jusqu’au jeudi 6 février que seront diffusé un épisode par jour, sur le site de France Culture et également au format podcast. Le tout sera bien évidemment gratuit et diffusé entre 17 et 18h.