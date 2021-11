Forza Horizon 5 enclenche la cinquième dans son trailer de lancement

Si certaines personnes peuvent déjà jouer à Forza Horizon 5 dès aujourd’hui grâce à la version Premium du jeu, le commun des mortels n’y jouera que le 9 novembre, jour de sortie officielle du titre, notamment dans le Xbox Game Pass. Histoire de fêter sa disponibilité prochaine pour tout le monde, le jeu de Playground Games s’offre un dernier trailer.

Plus que quelques jours d’attente

Ce trailer de lancement ne nous apprendra rien de bien neuf sur le jeu, mais nous permet de faire un dernier tour d’horizon (vous l’avez ? Pardon) du jeu. Le tout est évidemment en 4K et 60 fps pour en prendre plein les yeux, et nous fait découvrir les différents biomes présents dans le jeu, qui mettent à l’honneur le Mexique.

Forza Horizon 5 est prévu pour le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass. Notre test arrivera très prochainement sur le site.