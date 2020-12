Forza Horizon 4 dévoile le mode de jeu créatif Super7

Après avoir accueilli le battle royale The Eliminator fin 2019, Forza Horizon 4 continue de recevoir des mises à jour de contenu plus de deux ans après sa sortie avec l’arrivée du mode créatif Super7. Celui-ci est disponible gratuitement dès aujourd’hui.

Un air de Trackmania et de Trials

Comme on peut le voir sur la vidéo diffusée par Playground Games, Super7 vous permet de créer des circuits qui sortent de l’ordinaire, un peu comme dans les licences Trackmania et Trials, afin de lancer des défis aux joueurs et aux joueuses du monde entier. Vous pouvez bien entendu aussi relever ceux de la communauté pour tenter d’obtenir des récompenses exclusives.

Forza Horizon 4 est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S.