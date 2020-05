Vous le savez, chaque saison de Fortnite se clôture par un événement en direct partout dans le monde. Bien que la saison dernière ait été une exception, cette saison 2 du chapitre 2 s’apprête à renouer avec les fondamentaux à savoir des teasings réguliers de l’événement final à venir.

Et c’est le vendredi 8 mai qu’Epic Games a décidé de commencer sa promotion concernant la fin de la saison 2 en installant des gros tuyaux rouges dans le lobby principal, au niveau du Q.G. des agents du passe de combat. En effet, vous remarquerez sur le haut de l’écran, juste en dessous de la barre de menus, ce tuyau rejoignant l’ascenseur menant aux bureaux des agents.

Alors que signifie ce tuyau ? Des datamineurs ont réussi à faire apparaître dans leur lobby les prochaines étapes d’apparition de ces tuyaux, qui vont totalement infiltrer votre Q.G. allant jusqu’à la mystérieuse machine sphérique présente dans le bureau de Midas pouvant ainsi l’alimenter en énergie, avec notamment la présence d’arcs électriques autour des tuyaux alimentés.

Here's a close look at the Doomsday cables & final doomsday device phase, sorry for the weird camera movements it's just a wack tool @xkleinmikex & i made.. (go drop him a follow he helped me fix the tool today)

HD: https://t.co/X8uMkcqGiN pic.twitter.com/HIkX74RaJL

— HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) May 8, 2020