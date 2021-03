Fortnite Chapitre 2 Saison 5 : la liste complète des quêtes légendaires et épiques

Chaque nouvelle saison de Fortnite emmène plus ou moins sa nouveauté au gameplay proposé aux joueurs et joueuses du jeu. Cette saison, les défis hebdomadaires sont remplacés par des quêtes épiques et légendaires, plus ou moins difficiles mais marchant sur le même modèle.

Quelles sont les quêtes de Fortnite Chapitre 2 Saison 5 ?

Pour information, les quêtes de cette saison de Fortnite rapportent de l’EXP, 20 000 EXP pour chacune des quêtes épiques terminées et 50 000 EXP concernant les quêtes légendaires sur un total de 15 semaines de quêtes.

Semaine 1

Quêtes épiques

Découvrir des lieux-dits (5).

Parler à un personnage (3).

Collecter des lingots (500).

Réussir des éliminations au fusil à pompe (3).

Infliger des dégâts avec des fusils d’assaut (500).

Réussir des éliminations au fusil de sniper à au moins 150 m de distance (1).

Infliger des dégâts aux structures avec des explosions (1000).

Quêtes légendaires

Accomplir des contrats (5).

Accomplir des contrats (10).

Accomplir des contrats (15).

Accomplir des contrats (20).

Accomplir des contrats (25).

Semaine 2

Quêtes épiques

Détruire des boîtes aux lettres (5).

Poser la preuve à Catty Corner ou à Flush Factory (3).

Trouver des pièces de voiture (3).

Conduire un véhicule de Steamy Stacks à Pleasant Park (1).

Conduire à travers des cercles enflammés (1).

Trouver des indices à Pleasant Park, Holly Hedges et Lazy Lake (3).

Détruire des niches (3).

Quêtes légendaires

Infliger des dégâts avec des armes légendaires (1500).

Infliger des dégâts avec des armes légendaires (3000).

Infliger des dégâts avec des armes légendaires (4500).

Infliger des dégâts avec des armes légendaires (6000).

Infliger des dégâts avec des armes légendaires (7500).

Semaine 3

Quêtes épiques

Infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils d’assaut ou des pistolets-mitrailleurs (500).

Infliger des dégâts avec des tirs dans la tête au pistolet ou au fusil de sniper (200).

Détruire des toilettes (3).

Fouiller des coffres à Craggy Cliffs, Holly Hedges ou Retail Row (7).

Réussir des éliminations avec des armes rares ou supérieures (3).

Réussir des éliminations en étant à bord d’un véhicule (1).

Fouiller des boîtes de munitions à Salty Towers ou Colossal Coliseum (7).

Quêtes légendaires

Réussir des éliminations en étant à bord d’un véhicule (3).

Réussir des éliminations en étant à bord d’un véhicule (6).

Réussir des éliminations en étant à bord d’un véhicule (8).

Réussir des éliminations en étant à bord d’un véhicule (12).

Réussir des éliminations en étant à bord d’un véhicule (15).

Semaine 4

Quêtes épiques

Réussir des éliminations à moins de 5 m (1).

Réussir des éliminations en ayant moins de 50% de ses PV (1)/

Réussir des éliminations en ayant ses PV et son bouclier à 100% (1).

Détruire des structures adverses avec la pioche (10).

Infliger des dégâts à des adversaires avec la pioche (100).

Collecter un panier de tomates dans une ferme proche (1).

Mettre le feu à l’autel de la tomate et danser devant près de Pizza Pit ou au food truck de Pizza Pete (1).

Quêtes légendaires

Dégâts depuis le dessus (4000).

Dégâts depuis le dessus (8000).

Dégâts depuis le dessus (12000).

Dégâts depuis le dessus (16000).

Dégâts depuis le dessus (20000).

Semaine 5

Quêtes épiques

Trouver la pièce bleue enterrée à Retail Row (1).

Déterrer des nains de jardin au Fort Lacrêpe et à Pleasant Park (1).

Collecter des nains de jardin au Fort Lacrêpe et à Holly Hedges (1).

Enterrer des nains de jardin à Retail Row ou Pleasant Park (2).

Fouiller des coffres ou des boîtes de munitions (15).

Infliger des dégâts moins de 10s après avoir émergé du sable (1 000).

Infliger des dégâts à des adversaires en étant accroupi (500).

Quêtes légendaires

Éliminer des gardes IO (10).

Éliminer des gardes IO (20).

Éliminer des gardes IO (30).

Éliminer des gardes IO (40).

Éliminer des gardes IO (50).

Semaine 6

Quêtes épiques

Faire sauter des trous de pêche aux restes du requin, à Sweaty Sands ou à l’étang poissonneux (3).

Détruire des canots motorisés (3).

Faire sauter des trous de pêche sur l’île de Lazy Lake, au lac des canoës et près de Steamy Stacks (3).

Attraper du poisson (7).

Signaler les copains du corail (1).

Détruire des bateaux (7).

Détruire des tonneaux de pêche (7).

Quêtes légendaires

Réussir des tirs dans la tête (20).

Réussir des tirs dans la tête (40).

Réussir des tirs dans la tête (60).

Réussir des tirs dans la tête (80).

Réussir des tirs dans la tête (100).

Semaine 7

Quêtes épiques

Visiter des maisons à Slurpy Swamp en une seule partie (3).

Collecter des livres à Holly Hedges et Sweaty Sands (5).

Utiliser des potions de bouclier (3).

Détruire des barils de bleuvage (10).

Fouiller des coffres à Slurpy Swamp (7).

Remplir son bouclier à 100% en une seule partie (1).

Réussir des éliminations en n’ayant aucun bouclier (1).

Quêtes légendaires

Infliger des dégâts à des adversaires dans des véhicules (500).

Infliger des dégâts à des adversaires dans des véhicules (1 000).

Infliger des dégâts à des adversaires dans des véhicules (1 500).

Infliger des dégâts à des adversaires dans des véhicules (2 000).

Infliger des dégâts à des adversaires dans des véhicules (2 500).

Semaine 8

Quêtes épiques

Détruire des caisses de pommes et de tomates au marché fermier du verger (3).

Conduire une voiture sur le champ de maïs au domaine du Fermier blindé (1).

Livrer un pick-up à la ferme de Tournesol (1).

Infliger des dégâts avec des pistolets (250).

Collecter des lingots d’or (500).

Faire sauter une pompe à essence (1).

Parcourir la distance en planeur (3500).

Quêtes légendaires

Manger du poisson (10).

Manger du poisson (20).

Manger du poisson (30).

Manger du poisson (40).

Manger du poisson (50).

Semaine 9

Quêtes épiques

Extorquer un garde IO (1).

Trouver un bunker caché « ??? » (1).

Trouver la boîte noire de l’avion écrasé (1).

Infliger des dégâts en étant dans l’eau (200).

Utiliser une emote devant les statues de pierre (1).

Planer au-dessus des réacteurs de Steamy Stacks (1).

Infliger des dégâts à un requin butin (500).

Quêtes légendaires

Extorquer des adversaires (5).

Extorquer des adversaires (10).

Extorquer des adversaires (15).

Extorquer des adversaires (20).

Extorquer des adversaires (25).

Semaine 10

Quêtes épiques

Manger de la nourriture (3).

Réussir des éliminations avec des armes typiques (1).

Nager à Lazy Lake (1).

Danser près de Pleasant Park (1).

Infliger des dégâts de mêlée (300).

Améliorer des armes (3).

Eliminer des gardes IO (5).

Quêtes légendaires

Détruire des sofas, des lits ou des chaises (20).

Détruire des sofas, des lits ou des chaises (40).

Détruire des sofas, des lits ou des chaises (60).

Détruire des sofas, des lits ou des chaises (80).

Détruire des canapés, des lits ou des chaises (100).

Semaine 11

Quêtes épiques

Attraper différents types de poissons pour organiser un rendez-vous de la Saint-Valentin à Poiscaille (3).

Servir un beau dîner au rencard de Poiscaille dans n’importe quel restaurant (1).

Trouver une rose au Domaine du fermier blindé ou au Verger (1).

Prendre le Philtre d’amour de Ronchon au Fort Lacrêpe, à la Crique corallienne ou à Stealthy Stronghold (1).

Livrer le philtre d’amour à Slurpy Swamp ou Fangeville (1).

Collecter des boîtes de chocolats à Pleasant Park, Holly Hedges ou Retail Row (3).

Aider Idylle à célébrer le jour des Coeurs sauvages (1).

Quêtes légendaires

Infliger des dégâts à des adversaires avec des arbalètes (1000).

Infliger des dégâts à des adversaires avec des arbalètes (2000).

Infliger des dégâts à des adversaires avec des arbalètes (3000).

Infliger des dégâts à des adversaires avec des arbalètes (4000).

Infliger des dégâts à des adversaires avec des arbalètes (5000).

Semaine 12

Quêtes épiques

Infliger des dégâts moins de 15 s après avoir plané (200).

Visiter le point de vue, la gorge grandiose et le mont Kay (1).

Détruire des lamas gonflables à des stations-service (3).

Trouver un portrait de famille dans une épave de bateau (1).

Relancer un poisson dans l’eau (1).

Toucher plusieurs adversaires avec un fusil à harpon (3).

Attraper différents types d’armes depuis un coin de pêche (3).

Quêtes légendaires

Toucher un adversaire moins de 10 s après avoir fait une ruée du point zéro (5).

Toucher un adversaire moins de 10 s après avoir fait une ruée du point zéro (10).

Toucher un adversaire moins de 10 s après avoir fait une ruée du point zéro (15).

Toucher un adversaire moins de 10 s après avoir fait une ruée du point zéro (20).

Toucher un adversaire moins de 10 s après avoir fait une ruée du point zéro (25).

Semaine 13

Quêtes épiques

Scanner un serveur dans un poste de surface (1).

Lancer un fruit à Hunter’s Haven (3).

Infliger des dégâts à des adversaires à Hunter’s Haven, au verger et à Retail Row (300).

Infliger des dégâts avec des pistolets (300).

Se baigner dans le bassin violet de Steamy Stacks (1).

Entrer dans le point zéro (1).

Détruire des arbres de cristal (5).

Quêtes légendaires

Construire des structures (60).

Construire des structures (120).

Construire des structures (180).

Construire des structures (240).

Construire des structures (300).

Semaine 14

Quêtes épiques

Ramasser des livres de recettes à Pleasant Park et Craggy Cliffs (4).

Ramasser des fruits et légumes (8).

Gagner des lingots pour recruter un personnage (150).

Visiter les cuisines de plusieurs restaurants (2).

Aller en véhicule de Sweaty Sands à Pleasant Park (1).

Laisser une voiture à la station-service à Lazy Lake ou Catty Corner (1).

Aller en voiture de Pleasant Park à Lazy Lake (1).

Quêtes légendaires

Infliger des dégâts à des adversaires à plus de 50m de distance (200).

Infliger des dégâts à des adversaires à plus de 50m de distance (400).

Infliger des dégâts à des adversaires à plus de 50m de distance (600).

Infliger des dégâts à des adversaires à plus de 50m de distance (800).

Infliger des dégâts à des adversaires à plus de 50m de distance (1 000).

Semaine 15

Quêtes épiques

Parcourir la distance sous le sable (500).

Rester 5 s à moins de 20 m des adversaires en étant enfoui dans le sable (5).

Dépenser des lingots (500).

Acheter un objet à un personnage (1).

Améliorer une arme (1).

Obtenir un renseignement auprès d’un personnage (1).

Recruter un personnage (1).

Quêtes légendaires

Provoquer des personnages en duel (5).

Provoquer des personnages en duel (10).

Provoquer des personnages en duel (15).

Provoquer des personnages en duel (10).

Provoquer des personnages en duel (25).

Pour faire le tour du reste de l’actualité de Fortnite, n’hésitez pas à parcourir notre guide complet sur cette Saison 5 du Chapitre 2.