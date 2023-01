Forspoken dévoile une nouvelle vidéo et les configurations requises pour sa version PC

À quelques jours de sa sortie, Forspoken met l’accent sur sa version PC avec de nouveaux extraits impressionnants en détaillant de nombreuses caractéristiques techniques. Autant dire qu’il va vous falloir une machine plus ou moins puissante pour en profiter correctement.

Frey maître course

Même si on continue d’être dubitatif concernant Forspoken à cause d’une démo un poil décevante et des premiers retours mitigés (dont notre preview), on ne peut pas nier qu’il flatte la rétine avec ses graphismes qui sentent pleinement la nouvelle génération de consoles. Il ne manquera pas de briller également sur PC avec des tas d’atouts techniques qui pousseront les machines jusqu’à leurs derniers retranchements.

Square Enix et Luminous production nous présente ainsi les avantages de cette version PC tout en oubliant pas de mettre en avant les partenariats. Tout d’abord avec AMD puisque le jeu bénéficiera du AMD FidelityFX pour des graphismes un peu plus jolis et la technologie FSR pour de meilleures performances (une sorte de DLSS façon AMD). Avec le support du SSD Samsung, on nous promet des temps de chargement ultra rapides. Il supportera également les écrans ultra larges et il pourra être joué avec le combo clavier/souris, une manette DualShock 4 ou bien une manette DuelSense.

Les configurations requises pour Forspoken PC

Ces belles friandises graphiques ont tout de même un coût puisque votre PC devra être assez bien équipé pour en profiter. Voici donc les configurations requises pour profiter de Forspoken :

Minimum (720p 30FPS) :

CPU : AMD Ryzen 5 1600 (3.7 GHz ou mieux) / Intel Core i7-3770 (3.7 GHz ou mieux)

GPU : AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go / NVIDIA GeForce GTX 1060 8 Go

Mémoire : 16 Go

Espace de stockage nécessaire : HDD 150 Go

Recommandé (1440p 30 FPS) :

CPU : AMD Ryzen 5 3600 (3.7 GHz ou mieux) / Intel Core i7-8700K (3.7 GHz ou mieux)

GPU : AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go / NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go

Mémoire : 24 Go

Espace de stockage nécessaire : SSD 150 Go

Ultra (2160p 60 FPS) :

CPU : AMD Ryzen 5 5800X (3.8 GHz ou mieux) / Intel Core i7-12700K

GPU : AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go / NVIDIA GeForce rtx 4080 16 Go

Mémoire : 32 Go

Espace de stockage nécessaire : NvMe SSD 150 Go

Forspoken est prévu ce 24 janvier sur PlayStation 5 et PC.