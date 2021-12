Forspoken : Le jeu next-gen de Square Enix dévoile du gameplay et des infos

D’abord dévoilé sous le nom de Project Athia, Forspoken a refait parler de lui lors des Game Awards la semaine dernière. Le nouveau projet de Square Enix et de Luminous Productions, filiale de l’éditeur portée par des anciens de Final Fantasy XV, avait dévoilé sa date de sortie et une bande-annonce. Aujourd’hui, certains médias et influenceurs ont eu l’occasion de l’approcher en avance.

Un Action RPG qui bouge vite

Dans la lignée des précédentes vidéos qu’on a pu apercevoir, ces nouvelles séquences de gameplay sont toujours très dynamiques. On y suit Frey, une jeune New-Yorkaise qui se retrouve dans le monde d’Athia. Tel un véritable isekai, l’histoire va nous faire suivre cette héroïne qui arrive dans un monde fantastique qu’elle ne connait pas, et va devoir apprivoiser ses nouvelles compétences, en savoir plus sur l’univers qui l’entoure et trouver le moyen de rentrer chez elle.

Aujourd’hui, le titre se dévoile un peu plus au travers de quelques previews réalisées par nos confrères ou autres influenceurs. Les premiers retours semblent plutôt enthousiasmants, soulignant des environnements ouverts agréables à parcourir et des déplacements fluides et gratifiants. Cependant, on a également la confirmation qu’il s’agira d’un jeu avec de vastes zones en monde ouvert et non d’un open world à proprement parler.

IGN ou encore le site espagnol Vandals ont pu dévoiler quelques minutes de gameplay, comme vous pouvez le voir dans ces différentes vidéos. Le moteur graphique Luminous Engine semble faire des merveilles, notamment au niveau des animations en combat, et on peut aussi apercevoir les différentes capacités de Frey, principalement basées sur la magie à distance et quelques séquences de parkour.

Le système d’améliorations est aussi montré, notamment dans la capture d’Arekkz Gaming, où l’on peut voir la possibilité d’améliorer nos techniques ou d’équiper des capes, pendentifs et motifs pour les ongles. Les sorts pourront évoluer au fil de votre progression, ce qui devrait permettre de renouveler le gameplay, bien qu’il semble que l’on soit sur un système relativement classique. On y aperçoit aussi un onglet ressources, laissant présager du craft.

La sortie de Forspoken est fixée au 24 mai 2022. Le jeu sera disponible sur PC et PlayStation 5 et proposera une édition standard et une édition deluxe, qui regroupera divers bonus tels que la bande-son numérique ou encore un accès à un futur préquel. Forspoken est d’ailleurs disponible en précommande sur Amazon avec un steelbook exclusif.