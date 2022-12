Forspoken : Après une démo qui n’a pas convaincu tout le monde, le studio promet quelques changements

Même si on apprécie l’idée de voir arriver une démo du jeu avant sa sortie, Forspoken ne s’est peut-être pas fait un cadeau ici. La démo proposée n’a visiblement pas convaincu tout le monde et plusieurs aspects du jeu ont été pointés du doigt par le public, ainsi que par la presse qui a pu s’y essayer plus longuement, comme vous pouvez le voir à travers notre aperçu. Si le studio ne peut pas tout changer du jour au lendemain à seulement un mois de la sortie, il promet néanmoins quelques corrections concernant l’accessibilité.

It's amazing to see so many of you enjoying your time in Athia with the #Forspoken Demo on PS5.

We're listening to all your feedback and can confirm that the full game will have increased text size, button mapping and will fix the HDR issues that some players are experiencing. pic.twitter.com/eKopx8UgCW

— Forspoken (@Forspoken) December 21, 2022