Forspoken : La classification PEGI 18 dévoile des détails sur le jeu de Square Enix

Alors que des rumeurs (invérifiables) évoquent un potentiel report du jeu pour laisser sa place à Final Fantasy XVI en fin d’année, Forspoken continue de se dévoiler petit à petit, et cette fois-ci autrement que par le biais de Square Enix. Le jeu vient tout juste de recevoir sa classification européenne grâce au PEGI, et cela nous permet d’apprendre quelques détails sur son contenu et les choses qui pourraient choquer les plus jeunes. Attention évidemment, cela peut contenir des spoilers.

Des passages très violents à prévoir ?

Forspoken sera donc PEGI 18, à cause du langage grossier employé, ainsi que pour sa violence, de la présence de microtransactions avec des DLC et d’autres raisons. On y note la présence d’alcool, avec la possibilité pour la protagoniste d’en boire :

« Le personnage contrôlé par le joueur peut commander des boissons alcoolisées dans un bar. Les boissons affectent les statistiques du joueur, mais le font de manière aléatoire avec des résultats négatifs possibles. »

L’organisme PEGI indique aussi des passages difficiles, comme lorsqu’un groupe d’hommes s’en prend à une femme avec des coups de pied et de coups de poing, tout en posant le canon d’une arme à feu sur sa tête, ce qui devrait donc se produire au début du jeu, quand Frey n’a pas encore changé de monde. Il y aurait également la présence d’une scène supposée de tentative de suicide qui impliquerait une Frey alcoolisée, qui sera ensuite sauvée.

Forspoken sortira sur PlayStation 5 et sur PC et sortira le 11 octobre 2022.