Football Manager va bientôt intégrer le football féminin dans la série

Initiative louable du studio Sports Interactive. L’équipe vient d’annoncer que le football féminin fera prochainement son entrée dans la franchise Football Manager, sans pour autant nous donner d’indication sur la date d’arrivée. Le développeur avait cette idée depuis un moment et concrétise enfin cet ajout.

Tout le monde sous la même bannière

Dans son communiqué de presse, Sports Interactive précise bien qu’il ne s’agira pas d’une expérience à côté ou d’une composante minime : l‘arrivée du football féminin dans Football Manager sera bien quelque chose d’organique, comme Miles Jacobson tient à souligner : « Nous n’avons AUCUNE intention de proposer une version féminine indépendante de FM. Le football féminin va rejoindre FM… Un sport, un jeu. »

Le directeur du studio rajoute qu’il est bien au courant que cela sera un investissement important et qu’il existe aussi un plafond de verre pour le foot féminin : « Nous savons que cette opération coûtera des millions et que les retours à court terme seront modestes. Mais, là n’est pas la question. Il est évident qu’il existe actuellement un plafond de verre pour le foot féminin, et nous voulons contribuer à le faire voler en éclats. Nous croyons en l’égalité pour tous et nous souhaitons faire partie de la solution. ».

Il explique également que Sports Interactive veut participer à l’intégration du foot féminin et faire en sorte que la discipline joue sur un pied d’égalité : « nous comptons bien faire tout ce que pourrons pour hisser le foot féminin à la place qu’il mérite. » Cela demandera cependant encore un peu de temps avant que cela se concrétise.

Les développeurs doivent rassembler les données mais surtout, évaluer l’ensemble des joueuses pour déterminer leurs statistiques. Il y a également tout un travail d’animation puisque le travail n’est pas le même en fonction de la corpulence. De nombreuses séances de motion capture sont alors effectuées, un chantier conséquent puisqu’il est question de plusieurs mois pour confectionner cette base.

Un chantier colossal

D’autres paramètres rentrent en compte dans l’intégration des joueuses puisqu’il faut créer à nouveau les modèles 3D, définir l’économie, équilibrer les statistiques et penser au marché des transferts. Sports Interactive réfléchit aussi à comment intégrer les événements supplémentaires, tels que les grossesses. Vous l’avez compris, la démarche est louable, mais également énergivore et particulièrement coûteuse.

Pour couvrir une partie des frais, l’entreprise londonienne s’est entouré de plusieurs collaborateurs, notamment des partenariats avec l’AFC Wimbledon Ladies & Girls et Watford Women mais ils ont également signé un accord pour la saison 21/22 avec Leicester City Women. Aucune date pour l’arrivée du football féminin mais on imagine que de plus amples informations seront communiquées dans les prochains mois.