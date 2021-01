Football Manager 2021 atteint le million de copies vendues

Annoncé via Twitter par le directeur de Sports Interactive, Miles Jacobson, l’itération annuelle de la simulation de gestion d’équipe de football Football Manager 2021 est la première à atteindre le million de copies vendues en si peu de temps. Pour rappel, le titre est sorti depuis le 24 novembre dernier.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre test vidéo, effectué à l’occasion de la sortie du jeu.

Alors que chaque opus de la licence dépasse le million chaque année, c’est la première fois qu’une itération de la licence Football Manager l’atteint aussi vite. Du côté des chiffres, en plus du million de copies vendues, pas moins de 900 000 joueurs ont joué la semaine dernière à Football Manager 2021. Le père Noël y est certainement pour quelque chose…

At some point yesterday, #FM21 became our fastest ever series of games to reach 1m copies activated.

I'm guessing you're getting value for money from it, as over 900k of you played it last week!

I hope you're finding some solace & company from the game world you escape into.

— Miles Jacobson (@milesSI) January 3, 2021