Nouvelle saison footballistique, et donc forcément nous avons le droit à un nouvel épisode de la plus célèbre licence de simulation de football. Alors évidemment c’est une année un peu particulière pour les compétitions sportives à cause de la pandémie actuelle. Mais aucun risque ici, car Football Manager 2021 va pouvoir vous faire vivre votre carrière d’entraineur en respectant tous les gestes barrières. La licence continue son petit bonhomme de chemin en sortant un épisode chaque année et en y apportant quelques nouveautés et ajustements. La licence sera aussi disponible cette année sur Xbox, mais celle-ci sera une version plus proche de celle sur mobile avec la série Touch. Nous parlerons ici de la version PC uniquement.

Conditions de test : Test réalisé sur la version bêta du jeu durant plus d’une trentaine d’heures. Nous sommes équipés d’un PC avec une bonne configuration (i7-7700 3.60 GHz, 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia RTX 2070). Une saison complète a été réalisée, ainsi que quelques débuts de saison avec d’autres clubs.

Quelles sont les nouveautés cette année ?

Cette année, Sports Interactive nous offre un épisode généreux en nouveautés sur le papier et on ressent clairement la volonté de vouloir faire évoluer le titre. En tout cas, les décisions prises vont dans le bon sens et il ne reste qu’à savoir si ces nouveautés fonctionnent aussi bien en jeu et si elles seront nécessaires. Avant d’aller plus loin, vous le savez sûrement mais nous sommes dans une année un peu compliquée et le football se retrouve contraint à prendre quelques décisions exceptionnelles afin de traverser cet épisode COVID.

Autant vous le dire tout de suite, les développeurs ont pris la décision de ne pas inclure ces événements au sein de leur jeu. Certains se posaient la question et elle est légitime, car une simulation se veut au plus proche de la réalité. Mais le studio a préféré botter en touche et ainsi faire totale abstraction de la pandémie. Vous allez donc vivre une saison dans des stades pleins, sans problème de financement et surtout ne pas avoir de joueur absent contrôlé positif. Si vous voulez tout de même vivre l’expérience, nul doute que la communauté saura sortir un mod dans les mois à venir comme sur le précédent épisode.

Concernant les nouveautés au sein de cet épisode, elles sont nombreuses cette année. Les fans seront sans doute ravis de ce qui a été annoncé et les développeurs sont clairement à l’écoute des joueurs. En effet, les fonctionnalités boudées par les joueurs ont été revues en partie, mais cela sera-t-il suffisant ? On pense en premier lieu aux conférences de presses barbantes que la majeure partie des joueurs esquivent en envoyant son entraîneur adjoint. On peut aussi penser au moteur de match vieillissant et qui a complètement été repensé. Pour finir, le titre se met à jour du football statistique avec notamment l’arrivée de la statistique des Expected Goals (xG).

Les chiffres ne mentent pas…

Dans son ensemble, Football Manager 2021 continue sa conquête des nouveaux joueurs en tentant de prendre par la main les amateurs de football n’ayant jamais tenté de plonger dans la peau d’un entraineur. Pour cela, on y retrouve de nombreuses explications en début de saison afin d’accompagner au maximum le joueur, sûrement déjà perdu dans tous ces menus. Même si cette aide est disponible depuis maintenant plusieurs années, d’autres vous aideront à prendre les bonnes décisions. En effet, votre staff vous facilitera la tâche de plus en plus avec l’envoi de rapports réguliers et désormais même grâce à l’ajout de réunions de recrutement.

Cette interaction aura lieu en amont du mercato afin de définir clairement les besoins et objectifs de l’équipe. Cela vous permettra d’établir vos besoins en terme de joueurs mais aussi à organiser l’ensemble de votre staff afin de réussir au mieux votre mercato. D’autres fonctionnalités comme notamment la possibilité d’interroger un agent de joueurs afin de prendre la température directement auprès de la cible. Il vous sera ainsi plus facile de forcer un club à céder un joueur désireux de partir.

Si vous êtes fan de football et des chiffres, l’apparition des Expected Goals doit être la meilleure des nouvelles. Impossible de passer à côté aujourd’hui dans le football moderne. Vous en avez sans doute entendu parler, mais cette statistique permet d’évaluer lors d’un match la probabilité d’une équipe à trouver le chemin des filets. Alors forcément, dans un jeu comme Football Manager il semble évident que cette formule ait sa place. Elle est donc disponible lors de vos matchs et vous permettra de savoir si votre équipe est dangereuse et s’offre la possibilité de marquer. Bien plus précise qu’un pourcentage de domination de jeu ou des nombres de tirs cadrés. Il est donc fini le temps de la comparaison des tirs en fin de match, désormais il faudra vous plaindre des xG.

Un match engine qui fait plaisir !

Autre nouveauté majeure de ce nouvel épisode, la refonte du moteur des matchs. C’est la plus grosse évolution technique de cet épisode. Football Manager 2021 soigne le spectacle sur son tapis vert aussi bien graphiquement que du côté des animations. C’est clairement plaisant de ce côté-là, les animations des joueurs sont bien plus appréciables. Lors des années précédentes, il était souvent possible de voir vos joueurs glisser entre deux animations, ce n’est pratiquement plus le cas aujourd’hui. Il sera tout de même possible de voir vos joueurs faire des choix incompréhensibles ou tout simplement prendre du temps avant une action, mais l’ensemble est clairement plus fluide.

Ce n’est pas tout car la présentation des matchs a connu un petit rafraichissement, bien plus moderne et inspirée des diffuseurs TV d’aujourd’hui. Le plus important pour vous sera les nouvelles façons d’interagir sur le jeu depuis votre banc. Lors d’une rencontre, il vous sera possible désormais d’avoir un regard sur votre onze et vos remplaçants directement en bas de votre écran. Vous allez pouvoir donner des consignes et effectuer des changements rapidement sans quitter le match des yeux. Une ergonomie globale qui rend l’expérience bien plus satisfaisante.

Petite précision en passant, l’icône forme à troquer son pourcentage contre un cœur changeant de couleur en fonction de l’état actuel de votre joueur. C’est un détail important dans votre gestion de l’équipe. Il est vrai que c’est impossible en réalité d’évaluer la forme d’un joueur en pourcentage, le nouvel icône est donc plus adapté.

Vous allez aussi être amené à réaliser des interviews avant ou après les matchs désormais. Comme en vrai, on vous demandera votre avis à chaud sur le bord du terrain ou en conférence de presse d’après-match. Un ajout qui donne un peu de lourdeur à l’expérience globale. Car oui malheureusement l’un des plus gros défauts de la licence revient malgré les nombreux changements. Le studio est bien conscient que la plupart des joueurs envoient leur adjoint aux conférences de presse car elles n’ont pas vraiment d’intérêt. Cette année, les développeurs tentent de revoir la formule avec l’ajout de postures venant remplacer les humeurs. Il n’y a franchement pas de grande différence au final. En effet, la mécanique reste la même dans l’ensemble et l’exercice sera tout autant soporifique. Ce n’est pas cette année que votre adjoint se retrouvera à la rue.

Quelques coquilles sur la version bêta tout de même, qui seront sans doute corrigées à la sortie officielle du titre. On parle de la traduction de certains textes et de leur mise en page ou même de certaines fonctionnalités bloquées de temps en temps. Rien à craindre, mais nous préférons tout de même le noter.