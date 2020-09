Football Manager 2021 annoncé : tous les détails et sortie sur consoles Xbox

Football Manager 2021, la simulation de management sportif, arrive bientôt et nous réserve quelques surprises, notamment sur sa sortie et ses plateformes. On vous récapitule toutes les informations ci-dessous.

Un accès anticipé pour jouer avant tout le monde sur PC

Première nouveauté pour la licence, Football Manager 2021 proposera un accès anticipé sur PC via Steam et Epic Games Store. Il ne s’agit pas d’un accès anticipé comme on a l’habitude sur PC, il est seulement question de profiter du jeu en avance. Pour obtenir ce gain de temps, vous devez précommander le jeu sur l’un des revendeurs numériques agréés par SEGA qui a dressé une liste ici.

Des nouveautés au programme

Cette année Sports Interactive prévoit bien entendu des nouveautés qui viendront enrichir l’expérience même si on ne sait pas lesquelles pour l’instant : « FM21 offre une nouvelle approche du rôle de manager, en ajoutant des outils lui permettant de développer sa personnalité et ses talents. Les nombreuses additions et mises à jour offrent un niveau d’authenticité accru ainsi que de nouvelles couches de profondeurs et de dramaturgie ».

Nous aurons plus d’informations sur ces nouvelles fonctionnalités au début du mois d’octobre.

Les versions « Touch » et mobiles seront encore de la partie

Football Manager 2021 proposera une fois de plus une version « touch », autrement dit une simulation adaptée aux supports tactiles comme les smartphones et les tablettes et pour la première fois sur Switch. Plus d’informations seront communiquées sur ces versions prochainement. Football Manager Mobile 2021 verra également le jour sur iOS et Android. Ce sont donc trois versions en tout qui seront proposées.

Quelles sont les différences entre les trois me direz-vous ? Le site officiel rentre bien dans les détails mais pour résumer rapidement :

Football Manager 2021 : la version complète et classique du jeu pour PC

Football Manager Touch 2021 : une version très proche de la précédente qui est adapté à la maniabilité pour écran tactile

Football Manager Mobile 2021 : une version qui simplifie les mécaniques de jeu par rapport aux deux précédentes

Un retour sur consoles Xbox

Après plus de dix ans d’absence, la série reviendra sur les consoles Xbox avec cette édition 2021. Il s’agira d’une quatrième version du jeu puisqu’elle sera adaptée spécifiquement pour le parc de consoles Microsoft. Football Manager 2021 Xbox ne sera disponible qu’en version numérique et sera adapté pour la manette en prenant pour base la version Touch. Grâce au « Play Anywhere » (jouable n’importe où), il suffira d’acheter le jeu une seule fois pour en profiter sur n’importe quelle console Xbox.

Il sortira donc également sur Xbox Series X et il sera possible de profiter de ses sauvegardes sur PC via Windows 10 sur consoles Xbox et vice versa. Cette mouture Xbox ne possède pas encore de date mais devrait sortir avant la fin de l’année.

Football Manager 2021 sortira le 24 novembre prochain sur PC via Steam et Epic Games Store et plus tard sur les autres plateformes citées. La version physique du jeu profitera d’un guide rapide pour s’initier au jeu.