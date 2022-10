FIFA 23 : Encore un épisode décevant ? Test en vidéo

A chaque année son FIFA. Comme tous les mois de septembre, Electronic Arts nous propose une nouvelle itération de son jeu de football et 2023 ne déroge pas à la règle avec FIFA 23, disponible depuis quelques jours. Bien que l’on retrouve Kylian Mbappé une nouvelle fois sur la jaquette, le titre semble apporter quelques nouveautés.

Assez rares sur le contenu mais quelques essais ont été effectués sur le gameplay, rendant la construction de balle mieux maîtrisée. Mais cela s’accompagne de plusieurs mauvaises idées, que l’on vous détaille dans ce test en vidéo. Rappelons que FIFA 23 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia et dans une version essentielle sur Switch.