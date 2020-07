FIFA 20 : La Team Of The Week numéro 40 se dévoile

FIFA 20 vient d’annoncer la Team Of The Week numéro 40, disponible pendant une semaine, et ce à partir de ce soir.

Team Of The Week 40 !

Le gardien est le portier polonais de Bologne, Skorupski. Il obtient une carte boostée à 81 de général, ce qui en fait la plus faible carte parmi l’équipe-type de la semaine.

est le portier polonais de Bologne, Skorupski. Il obtient une carte boostée à 81 de général, ce qui en fait la plus faible carte parmi l’équipe-type de la semaine. La défense est la suivante : l’arrière gauche Mario Rui (82), Jesus Navas qui obtient une carte boostée à 84 en tant que défenseur droit et Tarkowski (86).

est la suivante : l’arrière gauche Mario Rui (82), Jesus Navas qui obtient une carte boostée à 84 en tant que défenseur droit et Tarkowski (86). Le milieu de terrain se compose de quatre joueurs en la personne de Berge (82), Raul Garcia (83), Vlaic (84) et enfin et surtout l’excellent Saul qui, lui, reçoit une carte complète notée à 88.

se compose de quatre joueurs en la personne de Berge (82), Raul Garcia (83), Vlaic (84) et enfin et surtout l’excellent Saul qui, lui, reçoit une carte complète notée à 88. L’attaque est composée de trois très grands attaquants : Vardy (88), Aubameyang et Dybala, notés tous eux à 91 de général.

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Sanchez (86), Matheus Pereria (84), Benrahma (83) ou encore Schurpf (81).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.