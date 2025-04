FBC Firebreak : Le shooter coopératif dans l’univers de Control montre du gameplay et nous donne rendez-vous

FBC Firebreak ne sera pas un jeu Remedy comme les autres. Le studio a beau rester dans un univers qu’il connaît bien et qu’il développe de plus en plus, il s’aventure dans un genre sur lequel il est moins à l’aise, ou pour lequel il est moins reconnu. Et à l’heure où beaucoup de shooters du genre se plantent, le pari semble plus que risqué. Que FBC Firebreak tire sa carte du jeu ou non, ça, on ne le saura pas avant cet été, mais d’ici là, Remedy veut nous montrer toutes les forces de son titre via plusieurs présentations de gameplay.