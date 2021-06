Fallout 76 va fermer son mode Battle Royale en septembre

La vie des jeux service n’est pas forcément facile pour tout le monde, et Fallout 76 en sait quelque chose. Après de gros soucis au lancement, le jeu a réussi tant bien que mal à établir une communauté, mais celle-ci n’est visiblement pas assez grande pour continuer le support du mode Battle Royale du jeu.

Un mode va s’éteindre

Bethesda annonce en effet que le mode Nucleal Winter va disparaitre dès le mois de septembre dans une nouvelle mise à jour. La progression des joueurs dans ce mode sera tout de même récompensée avec la distribution de bonus dans le mode Aventure, et l’équipe promet d’étudier de nouvelles manières d’aborder le PvP.

Le jeu dans sa globalité n’est donc pas encore mort, et on devrait avoir plus d’informations d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, il faut noter que Fallout 76 est actuellement jouable gratuitement jusqu’au 16 juin. C’est donc l’occasion ou jamais d’essayer le titre.