Fairy Tail : Le point sur toutes les infos avant sa sortie en 5 minutes

Attendu depuis plusieurs mois par les fans, notamment suite à ces nombreux reports, le RPG Fairy Tail va enfin débarquer sur consoles et PC. Le titre, développé par Gust, ceux derrière la série Atelier, va prendre la forme d’un jeu de rôle au tour par tour qui va reprendre l’oeuvre de Hiro Mashima avec une grande fidélité.

Cela passera par une histoire qui retrace l’arc des Grands Jeux Intermagiques jusqu’à Tartaros, du fan-service comme on aime, et 16 personnages jouables. Histoire de faire le point, on vous propose un nouvel épisode d’AG Summer où l’on vous centralise toutes les informations en moins de 5 minutes.

Sachez que Fairy Tail sortira le 30 juillet sur PC (via Steam), PS4 et Nintendo Switch. Le titre proposera une jaquette alternative pour ses versions physiques avec un visuel très fan service. Les précommandes donnent droit au costume de Ryza pour Lucy.