Fairy Tail : Gildarts sera jouable, des précisions sur les arcs adaptés

Depuis qu’il a été repoussé à cet été, le jeu Fairy Tail s’est fait tout petit, histoire de laisser les développeurs travailler sur des améliorations pour le JRPG. Mais le titre de Gust sort enfin de son silence pour annoncer plusieurs nouveautés.

Un report déjà bénéfique

Tout d’abord, on apprend que Gildarts, l’un des mages les plus puissants de la guilde de Fairy Tail, sera bien jouable. Mais ce n’est pas tout, puisque Gust révèle que l’arc Éclipse des Esprits Stellaires sera bien présent dans le jeu, alors qu’il est exclusif a l’anime et n’est jamais arrivé dans le manga. Une bonne nouvelle pour les fans de l’anime, qui profiteront aussi de l’arc Tartaros, qui était quant à lui incontournable.

Le temps de développement supplémentaires a permis de corriger de nombreux problèmes sur le jeu, mais aussi d’implémenter de nouvelles mécaniques, comme les Unison Raid, qui permettent à plusieurs mages d’unir leurs forces pour lancer un sort plus puissant.

Fairy Tail est attendu pour le 25 juin prochain sur PC, PlayStation 4 et Switch.