Fairy Tail : le jeu est repoussé à cet été

Fairy Tail rejoint la longue liste des jeux repoussés tels que Final Fantasy VII Remake ou encore Cyberpunk 2077. A travers un message rédigé par le producteur du jeu, ce dernier nous donne les raisons de ce report.

The release date for Fairy Tail has been changed to the 25th June 2020.

Full statement here: https://t.co/25MB5m5y1H pic.twitter.com/o1T2RbhLS3

