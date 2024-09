Fairy Tail 2 : Le jeu de Gust et Koei Tecmo met en avant son casting et ses différents systèmes en vidéo

Un tour d’horizon complet du jeu en seulement deux minutes

Ce nouveau trailer met toujours l’emphase sur l’action, dernier arc du manga oblige, mais il offre aussi un regard sur les différents systèmes du jeu. Quand on ne sera pas trop occupé à combattre les Spriggan 12, on pourra en apprendre plus sur chaque personnage de la guilde avec des quêtes dédiées. C’est aussi l’occasion de rappeler que le jeu aura droit à un épilogue inédit dont quelques scènes sont ici mises en avant, tandis que l’on a la confirmation que certains personnages encore peu vus jusqu’ici seront jouables, à l’image de Gildarts.

Le système de combat se dévoile quant à lui un peu plus avec les attaques en chaînes et les Unison Raid, qui permettent aux mages de notre équipe de lancer des sorts très puissants en duo. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la manière dont s’articulent les affrontements en jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.

Fairy Tail 2 sera disponible sur PC dès le 12 décembre (via Steam) et dès le 13 décembre sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.