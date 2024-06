F1 24 : Le jeu de course présente sa mise à jour 1.3 affinant notamment le comportement des monoplaces

Gameplay, Carrière, graphismes… voici tout ce qui change dans ce patch !

En plus de présenter en détails ce patch, Lee Mather, directeur créatif senior au sein de studio britannique, a saisi l’occasion pour s’adresser publiquement aux joueurs et aux joueuses :

« Cette année, nous avons apporté d’importantes mises à jour à notre technologie liée à la physique afin de préparer des avancées à long terme en matière de comportement. Comme pour tout nouveau système, nous continuerons à l’affiner en écoutant notre communauté et nous y apporterons d’autres améliorations tout au long du suivi post-lancement. Les modifications visent à stabiliser l’avant de la monoplace en lui apportant un niveau d’adhérence et de braquage plus réaliste. Nous avons également effectué des ajustements pour renforcer la maniabilité de la monoplace en phase d’accélération. Ces changements seront plus prégnants pour les joueurs utilisant un volant et sans assistance. »

Il explique également que « le comportement des monoplaces pilotées par l’IA a été repensé pour s’adapter aux changements de tenue de route que nous venons d’apporter. Vous risquez de remarquer une plus grande imprévisibilité de l’IA en mode Carrière mais les prochaines mises à jour permettront d’améliorer davantage son comportement tout au long des week-ends de course. » Reste maintenant à savoir si ceux et celles-ci seront convaincu(e)s par les mots du développeur et les modifications effectuées dès aujourd’hui, ou qui le seront à l’avenir, par ses équipes.

En attendant de le découvrir, voici tous les changements et correctifs intégrés dans cette mise à jour 1.3 :

Optimisations du comportement

Correction de la réponse du modèle de pneu à l’évolution rapide de l’angle/rapport de patinage

Ajustement des courbes de patinage pour le ralentissement post-pic, la sensibilité à la charge et les effets de carrossage pour correspondre à la correction de la réponse au patinage

Affinage du modèle thermique des pneus pour un comportement plus adapté à haute température

Commandes de l’ABS, de l’antipatinage et de la manette de jeu adaptées au nouveau modèle de pneus

Amélioration de l’équilibre du bloc propulseur en 7e et 8e rapports

Rapports de transmission adaptés aux données de course de 2024

Cinématique des suspensions révisée pour mieux refléter le design des monoplaces de 2024

Ajustement des performances de plusieurs écuries pour s’adapter aux résultats et aux changements observés au cours de la saison 2024 jusqu’au GP de Monaco inclus

Correction d’un bug relatif à l’ERS pour le couple du MGU-K et nouveau calibrage de la consommation en mode Chrono sur tous les circuits

Général

Tous les classements des monoplaces de F1 2024 ont été effacés pour coïncider avec la mise à jour relative à la tenue de route

Il est désormais possible d’ajouter des trophées dans votre vitrine à trophées

Correction d’un problème empêchant le déblocage du trophée/succès « Relations solides » dans certaines circonstances

La batterie de l’ERS ne se décharge plus après avoir atteint la limite d’utilisation par tour

Ajout de la possibilité de passer directement d’un onglet de prestataire d’objectif à un autre dans F1 World

Amélioration des mods et des objectifs de la carte d’améliorations de F1 World

Carrière

Dans les modes Carrière, l’IA est désormais plus susceptible de commettre des erreurs ou de connaître des pannes de composants en course

Correction d’un problème à cause duquel la Carrière Deux Pilotes pouvait sauter les négociations de contrat ou y rester bloquée

Correction d’un problème de désynchronisation du jeu lorsque les deux joueurs de la Carrière Deux Pilotes relançaient leur partie

Correction d’un cas rare en Carrière Deux Pilotes pouvant entraîner l’affichage du nom du mauvais pilote

Après un abandon au premier tour d’une course, la statistique de Rythme du joueur n’augmente plus

Correction d’un problème rare à cause duquel les Spécialistes pouvaient devenir indisponibles de manière incongrue en Carrière pilote

Lorsque vous comparez des pilotes lors des saisons ultérieures en mode Carrière, tous les pilotes apparaissent dans leurs écuries respectives

Amélioration de la cinématique de présentation de l’agent

Graphismes/Effets visuels

Amélioration de la qualité des reflets du ray tracing

Les objectifs dynamiques disposent désormais d’une limite allant au-delà du dernier tour de course

Lorsqu’un objectif dynamique est assigné, l’AMF s’ouvre désormais automatiquement à la page correspondante, si celle-ci est disponible

L’écran de copie de la livrée affiche dorénavant les bonnes couleurs

Lorsque vous accédez à la boutique de vêtements décontractés en Carrière pilote, le pilote personnalisé apparaît désormais correctement modélisé

Correction d’un cas rare où le joueur pouvait faire un Retour en arrière après avoir subi des dégâts critiques et tous les secteurs de la piste apparaissaient en rouge

Améliorations visuelles de certains véhicules de F1 2024 et F2 2023

Des particules en fibre de carbone supplémentaires apparaissent lors des collisions en rediffusion

Amélioration des angles de caméra lors des rediffusions sur plusieurs circuits

Amélioration des angles de caméra pour les cinématiques impliquant la voiture de sécurité sur plusieurs circuits

Son

Correction d’un problème relatif aux répliques de l’ingénieur de course lors des arrêts aux stands dans plusieurs langues

Les commentateurs ne resteront plus silencieux après une course dans certaines langues

Suppression d’une réplique inadaptée de l’ingénieur qui pouvait se déclencher pendant une cinématique impliquant la voiture de sécurité

Multijoueur

Ajout d’un correctif pour s’assurer que les mods d’aptitude de F1 World durent assez longtemps pour les joueurs dont la connexion est de mauvaise qualité lors des courses multijoueurs

Les drapeaux jaunes sont désormais visibles pour les spectateurs retirés de la course

Comportement (autres)

Le gain de vitesse marginal en cas de conduite partielle sur l’herbe a été éradiqué

Un correctif a été apporté pour éviter une surchauffe extrême des pneus dans certaines conditions

Divers

Les options de protocole datagramme utilisateur (UDP) sont désormais plafonnées à 60 Hz. Si vous aviez déjà réglé ce paramètre à un niveau plus élevé, vous devrez le replacer à 60 Hz

La base pour volant Asetek Invicta Direct Drive Wheelbase est désormais prise en charge

Ajout d’éléments de personnalisation pour les vêtements décontractés

Diverses améliorations de l’IU ont été apportées dans de nombreux aspects du jeu

Améliorations de stabilité générale

Diverses corrections mineures

F1 24 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Si vous souhaitez en apprendre davantage dessus, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.