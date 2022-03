F-zero x arrive vendredi dans le nintendo switch online

Nintendo continue ses annonces si proches d’enfin plaire aux fans mais si loin en même temps. F-Zero X rejoint donc les DLC pour Mario Kart 8 Deluxe quand on attendait un nouvel épisode et les jeux Earthbound mais sans Mother 3. Il devrait être le jeu de mars, faisant suite à Majora’s Mask en février et Banjo-Kazooie en janvier..

F-Zero espoir de voir un jeu inédit

F-Zero X arrivera dans le Pack additionnel de l’abonnement Nintendo Switch Online ce vendredi 13 mars. Ce qui donne donc une période très chargée pour les jeux de course sur cette console puisque Chocobo GP sort aussi cette semaine (plus précisément demain, le 10) et la première vague de circuits supplémentaires pour MK8DX la semaine prochaine. On s’en fait pas pour ce classique de la Nintendo 64, surtout vu à quel point un nouvel épisode est réclamé à chaque Nintendo Direct.

Rendez-vous donc vendredi pour retrouver le bon vieux Captain Falcon ailleurs que dans Smash, d’ailleurs on espère qu’il ne faudra pas trop attendre pour voir arriver l’épisode N64 arriver dans le catalogue lui-aussi.