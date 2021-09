Expeditions: Rome fait le tour du propriétaire avec une vidéo de gameplay commenté

Parmi les jeux présentés lors de la conférence THQ Nordic, on a eu droit au retour de Bob l’Eponge ou encore à l’annonce d’un Outcast 2. Mais on a aussi eu un passage de Expeditions: Rome, qui avait déjà été officialisé plus tôt dans l’année. Malheureusement, toujours pas de date de sortie, mais une longue bande-annonce de gameplay.

Un peu de gameplay en plus

Ne vous attendez pas à de grosses révélations dans cette vidéo mais on y retrouve Jonas Waever et Sonat Ozturk, respectivement directeur créatif et producteur principal du studio Logic Artistes, qui commentent le gameplay du jeu. Les commentaires sont en anglais mais des sous-titres français sont disponibles dans les options YouTube.

Jonas et Sonat reviennent ainsi sur les mécaniques de ce nouvel épisode et s’attardent notamment sur le système de combat où l’on peut en voir un peu plus. Rome est également survolé et les deux développeurs expliquent l’importance des décisions dans le jeu.

Expeditions: Rome n’a toujours pas de date de sortie mais THQ Nordic nous indique qu’il sortira bien en 2021. Pas de report à l’année prochaine donc. Il sera disponible sur PC via Steam.