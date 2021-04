Expeditions: Rome annoncé par THQ Nordic, un RPG stratégique au tour par tour

On le sait, THQ Nordic est très prolifique ces derniers temps. Après être revenu sur Biomutant en nous présentant ses environnements la semaine passée, l’éditeur revient à la charge cette semaine cette fois-ci avec l’annonce d’un nouveau jeu : Expeditions Rome. Première bande-annonce, premières images, premier gameplay, voici tout ce qu’il faut savoir.

L’avenir de Rome est entre vos mains

Développé par le studio Logic Artists, que l’on connait pour Clandestine et d’autres jeux de la série Expeditions (avec Conquistador sorti en 2013 et Viking en 2017), Expeditions: Rome prendra la forme d’un RPG stratégique. Vous y incarnerez un jeune légat dont le père a été assassiné par un opposant politique, ce qui vous forcera à quitter Rome et à partir en mission militaire.

Vous pourrez alors personnaliser votre ambassadeur, en passant par son apparence, son genre, sa classe et ses compétences, ce qui promet une certaine dose de rejouabilité et de personnalisation, et vous devrez prendre part à des combats tactiques qui se jouent au tour par tour. On aura aussi la possibilité de recruter 5 compagnons uniques, qui ont leur propre personnalité, et il faudra prendre part à de nombreuses batailles à travers moult environnements, tels que l’Afrique du Nord, la Gaule, la Grèce, et bien sûr, Rome.

Nul doute que les amateurs de stratégie ont déjà ajouté le soft à leur wishlist sur Steam, puisque la page est d’ores et déjà accessible (et permet de découvrir les configurations nécessaires pour faire tourner le titre sur votre ordinateur). D’ailleurs, le trailer d’annonce est accompagné d’une bande-annonce de gameplay visualisable juste au-dessus, où l’on peut apercevoir quelques dialogues, environnements, combats mais aussi l’interface et les choix que l’on aura à faire.

Pour l’instant, Expeditions: Rome est prévu uniquement sur PC via Steam et devrait sortir courant de l’année 2021.