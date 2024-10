Eternal Strands sera directement disponible dans le Game Pass pour sa sortie début 2025

Combinaison parfaite

En nous plongeant dans son monde fantastique peuplé de colosses, Eternal Strands veut nous faire réfléchir avec plusieurs éléments à maîtriser. Avec ses environnements qui peuvent prendre feu, ses gros rochers que l’on peut propulser et sa fine pluie qui peut devenir un avantage pendant les combats, le titre nous incite à user de notre magie pour combiner différents éléments. On avait joué à ce mélange de Zelda et Shadow of the Colossus et on avait beaucoup aimé.

Si le concept vous intrigue et que vous disposez d’un abonnement Game Pass : bonne nouvelle, le titre y sera dès son lancement. Yellow Brick Games a profité du récent Xbox Partner Preview Showcase pour confirmer une disponibilité day one dans l’abonnement, ce qui vous permettra de vous lancer dans l’aventure (presque) gratuitement. Pour les non-abonnés, sachez qu’il est toujours prévu pour début 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez découvrir notre interview exclusive avec Frédéric St-Laurent B.