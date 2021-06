Escape from Tarkov dévoile un nouveau trailer de gameplay

En développement depuis plus de cinq ans, le FPS Escape From Tarkov a quand même profité du Summer Game Fest pour se montrer un peu plus avec un trailer de gameplay.

Un trailer bien sympathique, mais il manque encore une date

Cette nouvelle vidéo de gameplay du FPS réaliste développé par BattleState Games nous montre notamment un nouvel environnement nommé Concordia. Il s’agit d’un complexe résidentiel situé entre les rues Razvedchikov et Kamchatskaya, dont les gunfights seront très certainement assez tendus et tactiques avec quelques endroits assez exigus.

En somme, excepté la courte présentation de ce nouveau lieu, il faut bien avouer que nous n’avons pas plus d’informations concrètes. Effectivement pour l’heure, les infos sur le solo ou le mode coopération du soft qui inclura on le rappelle PvP et PvE en l’occurrence, sont assez maigres. D’ailleurs, notez que le titre est encore en phase de bêta pour le moment, et est accessible si vous précommandez le soft.

On vous laisse ainsi admirer le panorama merveilleux et dépaysant d’Escape From Tarkov, qui n’a toujours pas de date de sortie à son actif sur PC, mais est disponible en précommande sur le site officiel.