Epic Games Store : Les méga-soldes ont commencés

Après avoir frappé un gros coup hier en offrant gratuitement Grand Theft Auto V sur l’Epic Games Store, la société américaine à lancer ses méga-soldes sur son magasin virtuel afin d’attaquer Steam sur son propre terrain.

Réductions et jeux mystères

Durant 4 semaines, du 14 mai au 11 juin, vous pourrez bénéficier chaque semaine de nouvelles réductions allant jusqu’à -75%. Mais ce n’est pas tout ! En effet, si vous acheter l’un des jeux éligible à l’offre, vous recevrez en plus un bon de réduction de 10€ à utiliser jusqu’au mois de novembre. Les bons de réductions pourront s’utiliser sur des jeux qui affichent au minimum un prix de 14,99€ et il vous sera donc possible de cumuler les réductions si vous n’achetez que des jeux éligibles.

Dans les offres principales de cette semaine, vous pouvez retrouver différents titres plus ou moins récents et appréciés par la communauté :

Et l’Epic Games Store continue de nous teaser ses prochains jeux offerts à raison de un jeu par semaine sous forme de coffre fort mystère comme cela avait été le cas pour la révélation de Grand Theft Auto V. Si les titres sont du même calibre que celui-ci, nul doute que les joueurs feront encore planter les serveurs d’Epic.