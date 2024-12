Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d’action et d’aventure contenant de nombreux secrets divers et variés à percer, notamment en explorant ses différents niveaux plus ou moins ouverts. Toutefois, certaines zones requièrent le port d’un déguisement afin d’aider Indy à passer davantage inaperçu qu’avec sa traditionnelle tenue d’aventurier. Par exemple, il est possible de récupérer un Uniforme de la Wehrmacht dans le but d’accéder à certains lieux interdits de Gizeh.