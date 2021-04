Dans Days Gone, pour augmenter les statistiques de votre personnage (santé, endurance et concentration), il faudra trouver des collectibles un peu partout. Ils sont situés à des endroits bien précis, notamment dans les chekpoints du NERO. C’est aussi le cas dans les différents sites de recherches du NERO. On notera que cela n’octroie pas forcément un trophée dans le jeu mais cela vous permet surtout d’augmenter vos caractéristiques et donc votre vie, votre force et votre concentration.

Emplacement des sites de recherches du Nero

Il u a un total de 18 sites de recherches du NERO sur la carte. On notera qu’aucun d’entre eux ne peut être manqué et vous pouvez revenir sur les lieux après avoir terminé le jeu. Plus précisément, ils sont répartis tels quels :

4 dans Cascade

2 dans Belknap

2 dans Lost Lake

1 dans Iron Butte

5 dans Crater Lake

4 dans Autoroute 97

