Embr jouera les pompiers en accès anticipé le 21 mai sur PC et Stadia

En plus d’annoncer les arrivées de plusieurs titres Electronic Arts, de PUBG et d’Octopath Traveler sur la plateforme de Google, le Stadia Connect diffusé hier soir a également dévoilé un premier trailer pour Embr. Développé par Muse Games et édité par Curve Digital, le jeu vous proposera, seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, de devenir le meilleur pompier improvisé de tous les temps. Votre carrière débutera en accès anticipé le 21 mai sur PC via Steam et Stadia.

Pin-pon ! Pin-pon ! Pin-pon !

Se déroulant dans un monde complètement loufoque et décalé, vous devrez concurrencer la startup canadienne de lutte contre les incendies Hosr en faisant preuve de créativité pour éteindre les feux qui se déclencheront un peu partout. Il faudra aussi améliorer votre équipement, louer des véhicules et bien planifier vos actions pour tenter d’obtenir les cinq étoiles à la fin de chaque intervention.

Dans le communiqué officiel du jeu, Howard Tsao, le chef d’équipe de Muse Games, explique que « l’idée derrière Embr est de montrer sous un angle comique ce qui se produirait si des personnes non formées prenaient une lance (à incendie) et essayaient d’éteindre les incendies de la même manière que les gens livrent des plats à emporter. » Il ajoute que le but du titre est « d’apprécier ce que font les pompiers dans la vraie vie, un travail difficile et presque impossible. »

Embr se laissera approcher à compter du 21 mai sur PC et Stadia pour un tarif fixé à 19,99€. Notez qu’une réduction de 20% sera proposée sur Steam le week-end du lancement de l’accès anticipé.