Electronic Arts va retirer les équipes russes de FIFA 22

Electronic Arts vient de poster un communiqué via les réseaux sociaux dans lequel il est indiqué que les clubs russes, ainsi que l’équipe nationale russe de FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online seront bientôt retirés. Cela intervient quelques jours après l’exclusion de la Russie par la « vraie » FIFA pour la prochaine Coupe de Monde de Football.

Les russes privés de foot en vrai et virtuellement

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

Suite à l’invasion de la Russie en Ukraine, les sanctions des pays occidentaux se multiplient, de même que les soutiens des acteurs de l’industrie du jeu vidéo. Toutefois, Electronic Arts est l’un des premiers à sanctionner via l’un de ses titres phares. Voici ce qu’indique l’éditeur dans son communiqué :

« EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant de voix à travers le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine.

Conformément à nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA, EA Sports a lancé des processus pour supprimer l’équipe nationale russe et tous les clubs russes des produits EA Sports FIFA, notamment : FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. Nous évaluons également activement les changements à d’autres domaines de nos jeux.

Nous tiendrons nos communautés informées de toutes les mesures prises et nous remercions les joueurs pour leur patience pendant que nous travaillons sur ces mises à jour. »

Même si la pratique du hockey sur glace est bien moins populaire chez nous par rapport au foot, EA Sports a dans le même temps pris des mesures similaires concernant NHL 22.

A statement from EA SPORTS NHL: pic.twitter.com/2uX4h55ok4 — EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) March 2, 2022

Pour le moment, la majeure partie des studios et éditeurs ont surtout apporté un support financier aux organisations humanitaires venant en aide à l’Ukraine. Aujourd’hui, le studio Avalanche (Just Cause) a notamment rejoint le mouvement.

Il est indéniable que les réactions vont s’enchaîner de plus en plus à mesure que le conflit perdure. Le Vice-Premier ministre Ukrainien a d’ailleurs lancé un appel plus tôt dans la journée en encourageant les principales compagnies du jeu vidéo, Sony et Microsoft en tête, à cesser leurs activités en Russie.