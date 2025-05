Electronic Arts ne prévoit pas d’augmenter le prix de ses jeux « pour le moment » selon son PDG Andrew Wilson

Des finances saines mais des licenciements qui s’accumulent

D’après les informations relayées par plusieurs médias tels que VG247 et Eurogamer, le patron de la firme de Redwood a affirmé que cette idée n’était pas au programme car son « pouvoir lié à la politique tarifaire » est très différent de celui qu’il était il y a environ dix ans. Plus concrètement, la part de ses jeux commercialisés en physique a « significativement diminué » et son catalogue de titres intègre aujourd’hui une gamme de prix variés, allant du free-to-play aux éditions Deluxe « et au-delà ».

« Que nous proposions un jeu qui coûte un dollar, dix dollars ou cent dollars, notre objectif est toujours d’offrir une qualité incroyable et une valeur exponentielle à nos joueurs. Et nous avons découvert au fil du temps que si nous parvenons à allier qualité et valeur ensemble, notre business est solide, résistant et continuera de croître. »

En plus de ça, Andrew Wilson s’est déclaré confiant pour le futur de la société, en mettant en avant l’excellente santé financière de celle-ci qu’elle doit notamment à « l’incroyable succès » rencontré par EA Sports College Football 25, ainsi qu’au « quatrième trimestre historique » des Sims. Des propos plutôt logiques en soit mais qui en feront tiquer plus d’un(e), étant donné qu’Electronic Arts enchaine les vagues de licenciements et d’annulations de projets ces derniers mois.

Pour rappel, entre 300 et 400 personnes ont été mises à la porte suite à une restructuration interne opérée fin avril, dont une centaine rien que chez Respawn. Le studio britannique Codemasters a également été touché par cet événement. Si le nombre de ses salarié(e)s poussées dehors n’a pas été révélé, cela a conduit à la « mise en pause » du développement de ses prochains jeux de rallye. Espérons que l’avenir d’EA ne passera plus par ces « réorganisations stratégiques » par la suite. A suivre…