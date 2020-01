Elea : Paradigm Shift sortira bientôt sur Nintendo Switch

L’espace est un contexte rêvé pour les développeurs de jeu vidéo. S’il donne principalement lieu à des titres horrifiques, on pense notamment à Dead Space ou au récent Prey de Arkane Studios et Bethesda, il arrive aussi qu’il soit abordé différemment. C’est le cas avec Elea, un jeu d’aventure qui débarquera prochainement sur Nintendo Switch.

Une annonce et une date pour le même prix

Le titre de Kodai et SOEDESCO Publishing était initialement paru sous forme épisodique sur PC, et n’avait malheureusement pas été très bien accueilli. Les joueurs pointaient notamment du doigt une réalisation inégale, et une lenteur irritante dans les déplacements. Un an plus tard, Elea connaissait une nouvelle sortie sur PS4 et Xbox One, dans une version améliorée.

La suite logique, c’était évidemment une parution sur Nintendo Switch. Et vous l’aurez compris, c’est pour bientôt. C’est son éditeur qui nous l’apprend aujourd’hui. Pour l’occasion le titre se dote d’un sous-titre : Paradigm Shift. Néanmoins, à priori, il devrait s’agir d’une version tout à fait similaire à celle qui sortait, l’an dernier, sur PlayStation 4 et Xbox One.

Elea : Paradigm Shift est attendu pour le 8 février sur l’eShop uniquement, lequel le proposera à 7,99 euros.