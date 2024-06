Elden Ring : À quelle heure le DLC Shadow of the Erdtree sera-t-il disponible ?

Quelle est l’heure de sortie du DLC Shadow of the Erdtree pour Elden Ring ?

Vous savez sans doute que Shadow of the Erdtree sera disponible dès le vendredi 21 juin, mais pas forcément à quelle heure. Jusqu’à il y a quelques jours, From Software n’avait pas indiqué l’horaire exact de sortie de son dernier DLC. Une information pourtant cruciale pour une partie de la communauté, qui attend de savoir si elle s’apprête à faire une nuit blanche ou si elle devra sagement attendre la fin d’après-midi comme c’est parfois le cas avec des sorties de ce genre.

Le studio a donc publié une carte du monde indiquant les différents fuseaux horaires pour la sortie de cette nouvelle aventure. Si vous résidez en France, vous pourrez donc jouer à Shadow of the Erdtree dès le vendredi 21 juin à minuit (donc dans la nuit de jeudi à vendredi, à 00h01 vendredi si vous préferez), sans devoir attendre une seule seconde de plus. Cette horaire est valable aussi bien pour la version PC que pour les versions consoles.

Notez cependant que vous pouvez prétélécharger le DLC dès aujourd’hui, afin d’être complètement prêt pour la sortie ce vendredi. Pratique pour les plus petites connexions qui peuvent prendre un peu d’avance. Petit rappel de base, vous devrez posséder le jeu de base Elden Ring pour pouvoir télécharger et jouer à ce DLC. Si vous souhaitez en savoir plus sur Elden Ring, vous pouvez consulter notre guide complet.