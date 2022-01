Elden Ring : Une nouvelle vidéo de gameplay nous montre une zone inédite

Alors que certains se demandent encore si Elden Ring sera plus accessible ou non que les autres jeux de FromSoftware, Game Informer a pu mettre la main sur le titre à l’occasion d’un coverage spécial, étant donné que le jeu est en première page du prochain numéro du magazine. Cela nous permet également de découvrir une toute nouvelle séquence de gameplay, dans un lieu qu’on avait encore jamais vraiment vu jusqu’ici.

Un mini-donjon aussi grand qu’un château

Puisque le plaisir est aussi dans la découverte, ne regardez pas cette vidéo si vous souhaitez avoir un regard vierge sur le jeu, mais pour les autres, vous pouvez voir ici la zone du Château Mourne (si c’est bien la traduction), qui abrite des créatures hybrides.

On apprend alors qu’il s’agit là d’une sorte de mini-donjon, bien plus grand que certains autres donjons classifiés de la même manière, avec de nombreux checkpoints au sein de la zone. Bref, une petite aventure en plus au sein de la grande aventure en somme, avec des boss à rencontrer et des pièges à éviter.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus.