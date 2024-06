Elden Ring : Le DLC est reçu de manière mitigée sur PC à cause de ses problèmes de performances et de sa difficulté

Plus si « Git Gud » ?

Que tout le monde n’accepte pas le challenge imposé par les jeux de From Software, c’est une chose, mais de voir la propre communauté du studio se plaindre de ce sujet, c’est plus inédit. Sur Steam, on peut ainsi voir que les évaluations du jeu sont pour l’instant « moyennes », et l’une des raisons derrière ce mécontentement est la difficulté très élevée de certains boss du DLC. On peut ainsi voir des centaines d’évaluations négatives s’attaquant à ce sujet, en pointant du doigt un équilibrage qui resterait à revoir :

« Certains boss sont une véritable horreur à combattre, sans même évoquer le fait que le jeu semble être adapté à un type de joueur très spécifique : ceux qui portent une armure complète et qui ont tout maximisé. »

Des commentaires de la sorte, on peut en lire des tas sur la page Steam du jeu, et ce même si le DLC met en place un système de leveling qui lui est propre et qui permet de passer outre cette difficulté (et qui est plutôt efficace), comme on le soulignait dans notre test.

Mais si ces commentaires seront ceux qui font le plus parler, ils ne sont pas la vraie raison derrière l’évaluation de la version Steam. Depuis le lancement du DLC et la mise à jour qui a eu lieu dans la foulée, la communauté PC se plaint de nombreux problèmes de performances, avec une optimisation qui semble très aléatoire alors même que le jeu de base ne posait pas de problèmes avant cela. Si Hidetaka Miyazaki ne compte pas du tout se pencher sur le « problème » de la difficulté, nul doute que lui et ses équipes prennent en compte les retours sur la version PC, qui, espèrons-le, sera bientôt patchée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Elden Ring, vous pouvez consulter notre guide complet.