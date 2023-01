Elden Ring devient le jeu le plus récompensé devant The Last of Us: Part II

Il ne vous aura pas échappé qu’Elden Ring rafle en ce moment tous les titres de « Jeu de l’année » (le fameux GOTY), que ce soit lors des Game Awards, de nos AG Awards et d’autres sélections de nos confrères et consœurs partout dans le monde. Le jeu de From Software rencontre un plébiscite assez unique et malgré une grosse concurrence en 2022, il dépasse sans mal un record détenu ici par The Last of Us: Part II.

Elden Ring has passed The Last of Us Part II to become The Most Awarded Game ever

Currently at an incredible 323 Game of the Year Awards

Congrats to @fromsoftware_pr on the amazing accomplishmenthttps://t.co/2lIKAzuiJg pic.twitter.com/TXcKKg9SLx

— Benji-Sales (@BenjiSales) January 3, 2023