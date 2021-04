Earthblade : l’équipe de Celeste tease son prochain jeu

Extremely OK Games avait promis de dévoiler une ambiance aujourd’hui mais on a également eu droit au nom de leur prochain projet : Earthblade.

Earthblade, Wind & Fire

Maddy Thorson que l’on connait déjà pour TowerFall et Celeste vient de donner les toutes premières informations à propos de sa nouvelle création. Concrètement, on a droit à un nom, Earthblade, un logo et un premier artwork de décor conçus par Pedro Medeiros et une musique signée Lena Raine.

Earthblade 🌷 Vibe reveal! (🔊sound on!)

A 2D explor-action game in a seamless pixel art world. The next release from the Celeste team, coming 20XX. pic.twitter.com/ceAM80PEaG — Extremely OK Games (@exok_games) April 19, 2021

Pour le jeu lui-même, on sait simplement qu’il s’agit d’un jeu « d’explor-action » 2D avec un style pixelart. Le communiqué sur le site du studio indique qu’il s’agit du quatrième prototype en 2 ans pour parvenir à trouver un concept qui satisfasse l’équipe. L’une des difficultés évoquées, en plus de la pandémie actuelle, est de trouver un juste milieu entre la zone de confort et l’inconnu.

Maddy Thorson préfère calmer les attentes, le développement n’en est qu’à ses débuts et nous n’aurons pas d’autres nouvelles de sitôt. Elle explique vouloir adopter une posture inverse de celle du développement très transparent de Celeste qui communiquait énormément. Là où Earthblade gagnerait à conserver une grosse part de mystère pour l’instant selon elle.

Rendez-vous donc un jour pour en savoir plus sur Earthblade, comme ses plateformes par exemple.