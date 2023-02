EA sonde la communauté quant à un potentiel remake de Dead Space 2 ou du troisième épisode

La réception critique de Dead Space Remake a peut-être donné de la suite dans les idées à Electronic Arts. Le dernier-né du studio Motive a été très bien accueilli par les fans du jeu d’horreur, qui se demandent déjà si quelques indices concernant un Dead Space 2 Remake n’ont pas été volontairement glissés au sein du premier remake. Il se pourrait bien que ce soit le cas, même si pour l’instant, Electronic Arts veut surtout prendre la température avant de se lancer dans quoi que ce soit.

Pfft. The survey EA is sending out. On the wall – the writing. pic.twitter.com/o2f1OPC1zM

— Dillon Rogers (@TafferKing451) February 25, 2023