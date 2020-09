EA abandonne le nom Origin pour le remplacer par EA Play

Avec l’EA Play qui intègre le Xbox Game Pass, Electronic Arts s’est offert un coup de pub massif pour son service, qui donne accès à une partie de son catalogue pour moins de 3 euros par mois, et à l’ensemble de ses titres pour 14,99 euros. Histoire de marquer le coup, EA a décidé d’abandonner le nom Origin pour faire plus de place à EA Play.

Nouveau nom pour une nouvelle vie

Surnommé dans un premier temps Origin Access Premier, le programme qui permet d’avoir accès au catalogue complet de l’éditeur va devenir l’EA Play Pro, comme nous l’indique Gamesindustry.biz. Même l’application PC de l’éditeur va laisser de côté l’appellation Origin. Cela permet alors d’harmoniser ce que propose EA, notamment avec son EA Play Live qui permet de présenter ses jeux lors de grands événements.

Derrière ce changement de nom, EA veut montrer que l’application et le programme vont subir des changements, avec un aspect social plus poussé, une philosophie plus claire, et surtout plus de contenu à venir dans les prochains mois.