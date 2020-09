Durée de vie Marvel’s Avengers : Combien de temps pour l’histoire ?

Premier gros jeu de cette rentrée, Marvel’s Avengers arrive le 4 septembre et compte bien séduire tous les fans de l’univers Marvel. En tant que jeu service, le titre de Square Enix est là pour durer, ce qui ne l’empêche pas pour autant de proposer un scénario avec un début et une fin. C’est donc pour cela qu’on peut se demander quelle est la durée de vie de ce mode solo et de cette histoire.

Quelle est la durée de vie de Marvel’s Avengers ?

Bien entendu, les chiffres représentés plus bas ne tiennent compte que de l’histoire et des quêtes annexes orientées sur la narration, avec le développement de certains personnages. Par conséquent, combien de temps faut-il pour finir l’histoire ? Combien de temps faut-il pour tout voir avant de se lancer dans la partie coop (jouable aussi en solo) ?

Après avoir fini le jeu, nous vous donnons quelques indications avec des précisions plus bas sur la durée de vie de Marvel’s Avengers :

Histoire principale : 10 à 15 heures

Histoire + quêtes annexes : 20 à 25 heures

Finir le jeu à 100% : Plus de 100 heures

Quelques précisions s’imposent sur ce qui est indiqué ci-dessus. La durée de l’histoire principale est estimée à 10 heures en fonçant en ligne droite, sans se préoccuper du reste et en n’effectuant que les missions de la campagne. Les quêtes annexes, qui contribuent à la campagne, demandent quant à elles un peu plus de temps, et sont reparties entre chaque personnage. Tous les héros ont ainsi leur propre série de missions scénarisées.

Par contre, pour finir le jeu à 100%, nous parlons ici des trophées et succès à débloquer et du fait de maximiser tous les héros. Par définition, la durée de vie d’un jeu service est illimitée, puisque de nouvelles missions se rajoutent quotidiennement. De plus, de nouveaux personnages seront rajoutés gratuitement dans les prochaines semaines, ce qui viendra gonfler une nouvelle fois la durée de l’histoire.

Il est donc difficile d’estimer la durée de vie du jeu en dehors de son mode solo, mais vous savez maintenant combien de temps il vous faudra pour boucler le scénario principal de ce Marvel’s Avengers.

Marvel’s Avengers sera disponible dès le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Notre test sera publié prochainement, ainsi que nos nombreux guides et astuces, dont certaines sont déjà en ligne.