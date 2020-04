C’est LA grosse sortie du mois d’avril. Cinq ans après son annonce, Final Fantasy VII Remake débarque enfin sur PlayStation 4, avec la promesse de remettre au goût du jour l’épopée de Cloud et ses amis. Mais son découpage « épisodique » a questionné les joueurs sur la durée de vie du titre, puisque cet opus se concentre essentiellement sur les événements de Midgar. Qu’en est-il en réalité ?

Quelle est la durée de vie de Final Fantasy VII Remake ?

Dans Final Fantasy VII, l’aventure qui se déroulait au sein de Midgar ne durait pas plus de 7 à 8 heures, mais ce remake a beaucoup plus de choses à raconter. Ainsi, de nombreux éléments inédits font leur apparition, avec des missions jamais vues auparavant et des développements inattendus. Avec tout cela, combien faut-il de temps pour terminer cette nouvelle version de l’histoire, et combien faut-il investir d’heures pour terminer le jeu à 100% ?

On vous donne quelques indications suivies de commentaires un peu plus bas concernant la durée de vie de Final Fantasy VII Remake :

Histoire principale : Environ 35 heures de jeu

Histoire + objectifs annexes : Entre 40 et 45 heures de jeu

Finir le jeu à 100% : Plus de 60 heures de jeu

Si vous choisissez d’opter pour le mode normal et que vous abordez un rythme de jeu traditionnel, sans vous précipiter ni en allant trop lentement, il vous faudra donc plus d’une trentaine d’heures pour voir le dénouement de cet opus.

Notez qu’une fois le jeu terminé, le mode Difficile devient accessible, tout comme la sélection de chapitre, ce qui vous permet de relancer l’aventure à l’endroit souhaité pour, par exemple, affronter à nouveau les boss qui redoubleront d’efforts pour vous terrasser. Vous pourrez également accomplir les missions annexes manquées, ainsi que les missions VR qui proposent un challenge supplémentaire en remplissant les rapports de combats.

Final Fantasy VII Remake sera disponible dès le 10 avril sur PlayStation 4. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu ainsi que notre dossier sur les enjeux de ce remake.