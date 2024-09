Quelle est la durée de vie de Astro Bot ?

Naturellement, les temps indiqués ici vont varier d’une personne à l’autre, selon leurs facilités ou non avec le genre des jeux de plateformes, et si elles utilisent ou non des guides. Voici nos estimations pour la durée de vie d’Astro Bot :

Finir en ligne droite : environ 10 heures

: environ 10 heures Finir à 100% : Environ 15 heures

Vous pourrez terminer le jeu assez rapidement si tout l’aspect collecte ne vous intéresse pas, même si cela fait partie intégrante de l’expérience. En revanche, pour trouver tous les petits amis d’Astro qui sont cachés dans les niveaux, et il y en a beaucoup, vous devrez ouvrir l’œil. Mais le challenge n’est pas non plus très corsé.

Obtenir le Platine du jeu ne devrait donc pas être un grand challenge, surtout si vous avez l’habitude de chasser les trophées. Le temps de jeu moyen sera donc compris entre 10 et 15 heures selon les approches. Et si vous avez des soucis pour collecter tout ce qu’il a à voir dans le jeu, pas de panique, notre guide complet est en préparation et vous aider à ne rien manquer.

Pour rappel, Astro Bot sort le 6 septembre en exclusivité sur PlayStation 5.