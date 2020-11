Durée de vie Assassin’s Creed Valhalla : Combien de temps pour terminer le jeu ?

Avec Assassin’s Creed Valhalla, la série a l’ambition de proposer l’un des épisodes les plus complets de la saga, avec un immense monde ouvert à visiter et de nombreuses quêtes et secrets à découvrir dans ce dernier. Avec toutes les activités offertes par le jeu et la densité de son scénario, on peut se demander si cet opus est bien l’épisode le plus long de la saga ou non. Alors, quelle est la durée de vie du jeu ?

Quelle est la durée de vie d’Assassin’s Creed Valhalla ?

Cet opus à la particularité de mettre ne place un monde ouvert fractionné en plusieurs régions, avec divers objectifs à accomplir dans chacune d’entre elles. Mais alors combien de temps faut-il pour terminer l’histoire ?

Voici des premières estimations sur la durée de vie de cet Assassin’s Creed Valhalla :

Histoire principale : Environ 40 heures

Histoire principale + objectifs annexes : 60 à 80 heures

Finir le jeu à 100% : + de 100 heures

Il s’agit d’approximations, étant donné que le rythme de chacun est différent dans un grand monde ouvert comme celui-ci. Assassin’s Creed Valhalla change quelque peu la structure de la série en proposant peu de véritables quêtes annexes, mais tout un tas d’objectifs secondaires, d’événements et d’autres choses à faire dans le monde, comme les quêtes de camp, la traque de l’Ordre et bien d’autres.

Pour ce qui est de l’histoire principale, il s’agit d’une estimation dans le cadre où le joueur se concentrait surtout sur cette dernière, sans trop explorer ou chercher d’autres activités.

Pour viser le 100%, il faudra aussi s’atteler à la recherche des collectibles, et améliorer le village au maximum, ce qui peut mettre un certain temps. Afin de vous aider, nous vous avons préparé un guide complet qui vous aidera à venir à bout du scénario et divers astuces pour bien avancer dans le jeu.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible le 10 novembre sur PC, Stadia, PS4, Xbox One et Xbox Series, puis le 19 novembre sur PS5.