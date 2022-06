Duke Nukem : Un film est en préparation avec les créateurs de la série Cobrai Kai

Oui, vous avez bien lu le titre, et non, nous ne sommes pas dans les années 90. Alors que la série Duke Nukem peut difficilement imaginer un retour dans un nouveau jeu vidéo aujourd’hui suite à l’échec historique de Duke Nukem Forever, Hollywood a décidé de s’emparer de la licence pour produire un nouveau film. C’est le site The Hollywood Reporter qui nous annonce cela ce soir, et qui nous donne les premiers détails sur cette adaptation que personne n’a vu venir.

Une adaptation compliquée ?

Legendary Entertainment (Dune, Godzilla) s’est donc offert les droits de cette adaptation de Duke Nukem auprès de Gearbox, qui est aussi en train de plancher sur le prochain film Borderlands, toujours prévu pour cette année.

On apprend alors que le film Duke Nukem a été confié aux créateurs de la série Cobra Kai diffusée sur Netflix, à savoir Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg. Et si les trois compères ont su montrer avec talent comme faire revivre une licence un peu kitsch du passé, on a un peu de mal à voir comment un film Duke Nukem pourrait être produit à notre époque.

Entre l’humour très gras de son héros et la représentation des femmes dans la série, un film Duke Nukem semble être un pari risqué, et on imagine que les producteurs devront trouver un moyen de rester subversif tout en évitant d’être offensant ou dégradant pour ne pas se payer une mauvaise image. Il faut savoir qu’un projet Duke Nukem était en développement chez Paramount pendant plusieurs années avant d’être abandonné, avec John Cena au casting.

Aucun scénariste n’a encore été trouvé pour ce projet, ni même aucun réalisateur et donc aucun acteur pour incarner le héros musclé.