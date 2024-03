Duelists of Eden – Au croisement du Versus Fighting et du Deck-Building

The World Begins With You

Pour présenter Duelists of Eden, il convient de mentionner son prédécesseur One Step For Eden, mais aussi de remonter un peu plus loin dans le temps quand Game Boy Advance et Nintendo DS se succédaient. Cette époque où Mega Man Battle Network fit son apparition. Vous souvenez-vous de cette atypique itération de la franchise ? Nous en avions déjà parlé à l’occasion de la sortie de la Legacy Collection sur les consoles actuelles. Bien que de niche, le million d’exemplaires écoulé par la collection témoigne d’un réel engouement.

Pour faire simple, les Mega Man Battle Network reprenaient la structure basique des RPG typiques de l’époque et qui pullulaient sur les consoles de Nintendo, y accolant leur propre univers mais, surtout, en intégrant un gameplay novateur et terriblement prenant. Celui qui inspirera grandement Moon Kang pour ses deux jeux. A savoir le combat de grille mêlé au deck-building. Le jeune game designer a connu la licence et, de son propre aveux, elle fut la source d’inspiration principale pour le gameplay.

D’autres inspirations sont mentionnées, à commencer par Slay The Spire, véritable référence et dont les éléments Rogue-lite ont grandement servi à l’élaboration de la partie solo de One Step From Eden. Côté chara design, c’est du côté de The World Ends With You qu’il faut chercher. Super Smash Bros. revient aussi à plusieurs reprises dans les prises de parole de Moon Kang, notamment pour les systèmes défensifs et le fait de construire un gameplay suffisamment bien huilé pour que les joueurs, joueuses aient des options pour gérer une situation.

Ces références ont avant tout contribué à la naissance de One Step From Eden. Néanmoins, en tant que suite Duelists of Eden ne fait que consolider les acquis, ainsi, en l’état, le contenu solo ne présente pas de mode « histoire » typé Rogue-lite comme chez son aîné. Ce nouvel opus se concentre avant tout sur le gameplay qui gagne en justesse et richesse, tandis que de gros efforts semblent avoir été alloués au Online. En témoigne la présence du rollback netcode et la mention PvP clairement affichée.

Black Magic M-66

Venons en aux faits. Duelists of Eden est donc un jeu de Versus Fighting sur grille, comme Mega Man Battle Network. La grille en question forme le terrain qui est scindé en deux parties distinctes. La nôtre et celle de l’adversaire. Le principe c’est que nous ne pouvons nous déplacer que sur les 16 cases de notre zone, l’objectif étant de réduire la santé de l’opposant à zéro. Pour ce faire, chaque combattant dispose de deux attaques signatures sans limite d’utilisation.

Ces attaques vont être la véritable identité du roster. Le reste de leur arsenal et de leurs capacités va dépendre du deck confectionné. En effet, malgré les tirs illimités susmentionnés, attaquer nécessitera de jouer ses cartes. Ces dernières peuvent être des pièges à placer sur le terrain adverse pour gêner les déplacements, des boosts divers ou bien toutes sortes d’attaques au corps-à-corps comme à distance. La magie du jeu c’est que les duels dépendent de notre deck.

Les cartes étant des attaques donc, il va être possible de créer des synergies et des combos gratifiants, de surcroît avec une bonne centaine de cartes disponibles. Certaines vont même exiger un niveau d’expérience pour être débloquées, nous incitant à jouer le roster. Cela étant dit, avouons que la richesse du gameplay et les compétences humaines demandées peuvent faire peur. La meilleure façon d’appréhender tout le sel de cette recette c’est bien de s’y essayer.

Malgré les quelques heures peu représentatives que nous avons pour le moment passées sur Duelists of Eden, il en ressort tout de même une grande satisfaction. Le gameplay paraît déjà excellent, est assez addictif, et nous avons 15 personnages jouables, avec des têtes issues d’autres jeux à l’instar de Neera de Freedom Planet. Pour les à côté, c’est un peu maigre malgré le mode Gauntlet pour affronter l’IA à la chaine, cela dit on parle d’un jeu à prix défiant toute concurrence, en revanche il faut saluer la partie entraînement.

Tick, Tick… Boom!

Le tutoriel se montre clair et précis, une fois terminé les bases du gameplay sont connues et on se rend compte que ce n’est finalement pas sorcier… à comprendre. Parce que, une fois un combat lancé, on découvre un titre demandant un bon degré d’investissement. Entre la pléthore de cartes à connaître, les combos à découvrir et la possibilité d’annuler des animations, il y a un travail à faire. Et que dire de l’importance des réflexes et de la dextérité pour se déplacer, esquiver les attaques et pièges adverses, avec leurs patterns spécifiques, tout en surveillant quelles cartes nous avons en mains, lesquelles suivront, etc.

Nous ne l’avons pas précisé, mais les cartes adverse sont également visibles et chaque carte coûte du mana. Cela vaut également pour l’esquive et la parade qui ne sont pas gratuites. Autant d’éléments à prendre en compte ne se fait pas sans heurts. Heureusement, à bas niveau ce n’est pas encore le chaos total sur le terrain de jeu. Puis, Duelists of Eden sait accompagner les joueurs, joueuses. Le tutoriel est complet mais pas suffisant pour s’améliorer.

Pour cela, il faut compter sur la section entraînement qui sera votre salle du temps. Initiation aux combos, affichage des frames et des hitbox, la panoplie du bon lab de jeu de combat est au rendez-vous. D’une manière générale on sent qu’un soin particulier fut apporté à la clarté. L’écran distille ce qu’il faut d’informations visuelles et sonores sans tomber dans une surcharge abusive, ce qui n’est pas de trop dans un jeu comme Duelists of Eden.

Le titre est accessible, on s’amuse très vite et la prise en main se veut intuitive, même si viser le compétitif oblige à s’investir et exige des skills particuliers. Pas sûr que le soft s’adresse à tout le monde. Pourtant, que vous aimez le Versus Fighting ou le deck-buildiing, nous ne pouvons que vous inviter à découvrir ce projet ô combien réjouissant et que l’on peut voir comme une bonne alternative aux deux genres principaux qui le composent. Puis l’avenir devrait l’embellir et ramener du contenu, espérons-le en tous cas. En attendant, attention à l’addiction.