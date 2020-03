Duck Souls+ est un titre coloré et dans un design pixel-art qui fait penser à Super Meat Boy au premier abord. Développé par Green Dinosaur Games et édité par Ratalaika Games, le jeu est sorti sur toute les plateformes possibles, hormis le mobile.

Un jeu de plateforme exigeant

Lors de votre aventure, vous contrôlerez un petit canard qui doit traverser plusieurs niveaux agrémentés de différents pièges et autres subtilités. Votre but est de récupérer des œufs afin de sauver votre espèce mais vous devrez d’abord vous affranchir de tous les obstacles. Le titre est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) pour le prix de 4,99€ et fait un poids plume de 54Mo.